Россияне потратили свыше 3 трлн рублей на авто с пробегом за полгода

Это на 19% больше, чем в январе-июне прошлого года (2,7 трлн рублей), сообщает аналитическое агентство «Автостат» 5 августа.
Больше всего денег за прошедшие полгода было потрачено на покупку подержанных легковых автомобилей Toyota — 453,1 млрд рублей. Далее с заметным отставанием следует BMW (278,9 млрд руб.). Далее расположились Lada (260,7 млрд руб.), Kia (242,3 млрд руб.) и Mercedes-Benz (240,9 млрд руб.). Подержанные машины остальных марок обошлись в менее чем 200 млрд рублей.
На покупку новых легковых автомобилей в I полугодии россияне потратили меньше, чем на подержанные — 2,27 млрд рублей. Суммарно на новые автомобили и машины с пробегом за полгода у них ушло 5,5 трлн рублей. Это на 45% больше, чем за тот же период 2023 года, подсчитали аналитики.
Ранее в этот день Минпромторг РФ сообщил, что с января по июль рынок новых транспортных средств в России составил 1 млн ед., что на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок новых автомобилей, произведенных в РФ, составил 442,8 тыс. шт. (+34%).
2 августа АвтоВАЗ заявил, что из-за недостаточно значимого уровня защиты внутреннего рынка импорт готовых автомобилей в Россию всё еще выгоднее, чем инвестиции в производство автомобилей и компонентов на территории РФ.