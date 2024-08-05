Россияне потратили свыше 3 трлн рублей на авто с пробегом за полгода

На покупку новых легковых автомобилей в I полугодии россияне потратили меньше, чем на подержанные — 2,27 млрд рублей. Суммарно на новые автомобили и машины с пробегом за полгода у них ушло 5,5 трлн рублей. Это на 45% больше, чем за тот же период 2023 года, подсчитали аналитики.