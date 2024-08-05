РФ и Сирия обсуждают переход на расчеты в нацвалютах

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщал, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в национальных валютах также проводится свыше 90% расчетов. Та же ситуация и с Китаем: порядка 90% всех платежей между РФ и КНР проводятся в рублях и юанях. Помимо этого, Москва практически полностью перешла на подобные расчеты с Ираном и начала процесс перехода с Вьетнамом.