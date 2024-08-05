РФ и Сирия обсуждают переход на расчеты в нацвалютах

«Ведутся постоянные встречи и консультации между представителями Центральных банков Сирии и России по вопросу принятия национальных валют (сирийской лиры и российского рубля) во всех финансовых и коммерческих операциях», — сообщили в посольстве.
Россия активно ведет политику перехода на расчеты в национальных валютах со странами СНГ и странами Азии. Так, объем подобных расчетов с Казахстаном и Таджикистаном составил 80%, сообщал ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин. А доля расчетов в нацвалютах с Киргизией в 2024-м году составила и вовсе более 95%.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщал, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в национальных валютах также проводится свыше 90% расчетов. Та же ситуация и с Китаем: порядка 90% всех платежей между РФ и КНР проводятся в рублях и юанях. Помимо этого, Москва практически полностью перешла на подобные расчеты с Ираном и начала процесс перехода с Вьетнамом.