Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

Bloomberg подсчитывал, что на конец второго квартала 2022 года кредитный портфель RBI в России составлял €13,7 млрд, он сократился более чем в два раза, до €5,8 млрд по итогам первого квартала 2024-го. В конце июля в группе заявили, что ей сложно сделать реалистичный прогноз относительно того, когда она завершит деконсолидацию своего российского банка. При этом глава организации Йоханн Штробль допустил, что RBI сможет продать около 60% Райффайзенбанка и сохранить остальную долю.