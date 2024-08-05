Пушков предрек непредсказуемые события в мире после обвала на биржах

«Черный понедельник. Идет обрушение бирж в Японии, Австралии, на Тайване, резко снизились индексы фондовых рынков в США. Означает ли все это приближение Черного Лебедя? Не в виде одного непредсказуемого явления, а в виде формирования критической массы мировой непредсказуемости — от сверх-конфликтных выборов в США до ожидания большой войны на Ближнем Востоке и начала гражданской войны в Британии», — написал политик.
Понедельник для инвесторов начался с падения почти всех азиатских фондовых рынков: крупнейший обвал был зафиксирован в Японии, где индекс Nikkei 225 рухнул на 13,47%. Индекс Шанхайской биржи сократился на 1,54%, южнокорейской — на 8,77%, стамбульской — на 6,7%. На 2,9% уменьшился индекс MSCI Singapore, на 1,6% — гонконгский Hang Seng. Затем обвал перекинулся и на Европу, где общеевропейский индекс STOXX 600 снижается на 2,3%, а лондонский FTSE 100 — на 2,4%.