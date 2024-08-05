Пушков предрек непредсказуемые события в мире после обвала на биржах

Понедельник для инвесторов начался с падения почти всех азиатских фондовых рынков: крупнейший обвал был зафиксирован в Японии, где индекс Nikkei 225 рухнул на 13,47%. Индекс Шанхайской биржи сократился на 1,54%, южнокорейской — на 8,77%, стамбульской — на 6,7%. На 2,9% уменьшился индекс MSCI Singapore, на 1,6% — гонконгский Hang Seng. Затем обвал перекинулся и на Европу, где общеевропейский индекс STOXX 600 снижается на 2,3%, а лондонский FTSE 100 — на 2,4%.