НДФЛ для мигрантов в России предложили повысить до 30%

В нем отмечается, что, согласно данным Росстата, только в 2022 году численность иностранных граждан, получивших разрешительные документы на работу в Российской Федерации в течение года, составила 2 164,6 тыс. человек, из них действующий патент на осуществление трудовой деятельности имели 2 035 тыс. человек. В 2023 году данный показатель фактически являлся аналогичным, уточняется в документе.