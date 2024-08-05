НДФЛ для мигрантов в России предложили повысить до 30%

«Концепция законопроекта направлена на необходимость пересмотра основных параметров налоговой системы в отношении иностранных граждан и увеличение доходов бюджетной системы РФ для решения масштабных общенациональных задач в социальной и экономической сферах», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».
В нем отмечается, что, согласно данным Росстата, только в 2022 году численность иностранных граждан, получивших разрешительные документы на работу в Российской Федерации в течение года, составила 2 164,6 тыс. человек, из них действующий патент на осуществление трудовой деятельности имели 2 035 тыс. человек. В 2023 году данный показатель фактически являлся аналогичным, уточняется в документе.
«В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса РФ для всех доходов, получаемых физлицами, не являющимися налоговыми резидентами России, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%. Вместе с тем доходы иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента, не подпадают под требование данной нормы. В отношении указанных доходов налоговая ставка устанавливается в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения», — поясняют авторы в законопроекте и предлагают это исправить.
«В последние годы всё больше иностранцев стремятся попасть в Россию на заработки. Почти две трети мигрантов сегодня работает в найме по патенту, а все заработанные деньги они отправляют своим семьям за рубеж. Но мы считаем, что доходы иностранных специалистов должны работать на бюджет России», — пояснил причину разработки законопроекта сам Леонид Слуцкий.
По его словам, это позволит пополнить бюджет дополнительными доходами, которые пойдут на развитие городов, сел, в том числе и на реализацию мер по поддержке семей с детьми и другие социально значимые направления.
В пресс-службе фракции «Известиям» уточнили, что данный законопроект 5 августа будет направлен на заключение в правительство.
Ранее, 24 июля, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко перечислила 18 инициатив по совершенствованию миграционного законодательства, которые ранее были направлены в Госдуму. В частности, СК предлагал ужесточить наказание за совершение преступления иностранным гражданином или лицом без гражданства, незаконно находящимся на территории России, расширить перечень преступлений, влекущих прекращение приобретенного гражданства РФ, и обязать иностранных граждан проходить обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию при пересечении российской государственной границы.