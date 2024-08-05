Эксперт предрек небывалый кредитный кризис вслед за обвалом рынков

«Я считаю, что нас ждет кредитный кризис, подобного которому мы уже давно не видели. И это проблематично. [Еще] нас ждет рецессия», — заявил он в беседе на YouTube-канале Fox Business, указав, что на мировом рынке долговых обязательств наблюдается риск несостоятельности контрагентов, что может привести к лавине дефолтов по кредитам.
Он пояснил, что 70% рынка зависит от потребителей, а потребителей «уже толкнули на грань». По его словам, на обвале сильно сказался рост уровня безработицы в США.
«Многие ошибочно считали, что хорошее состояние рынка труда было связано с количеством людей, которых нанимают на работу, — хотя на деле 1,2 млн граждан США потеряли работу и их заменили 1,3 млн мигрантов. Сейчас мы увидим волну увольнений, и эта мясорубка ввергнет нас в еще более глубокую рецессию», — заключил он.
Сика напомнил, что на банковской системе США огромный долг — $1,5 трлн, который нужно рефинансировать. Он назвал это огромной уязвимостью.
Ранее в этот день японский индекс Nikkei рухнул на 10% в ходе торгов, то есть на 3595,30 пункта, чего не наблюдалось уже почти 40 лет. При этом акции японских автопроизводителей упали на 9−13% на фоне обвала котировок в Токио. Обвал произошел на фоне опасений возможной рецессии в США.
Вслед за Японией американские фондовые рынки открылись падением. Сообщалось, что индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 4,10%. В результате котировки бумаг других американских IT-гигантов начали резко падать.
Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых рассказала «Известиям», что к обвалу привело несколько факторов, среди которых в том числе слабые данные по экономике Соединенных Штатов, усиление геополитических рисков на Украине и Ближнем Востоке, волатильность на американских площадках.