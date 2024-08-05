Эксперт предрек небывалый кредитный кризис вслед за обвалом рынков

Ранее в этот день японский индекс Nikkei рухнул на 10% в ходе торгов, то есть на 3595,30 пункта, чего не наблюдалось уже почти 40 лет. При этом акции японских автопроизводителей упали на 9−13% на фоне обвала котировок в Токио. Обвал произошел на фоне опасений возможной рецессии в США.