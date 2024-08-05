Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

В 35 регионах, где действуют исключения для обновленной программы семейной ипотеки, количество поданных заявок на такие кредиты упало не так ощутимо, как в целом по стране: на 4,3% к июню и на 11,5% к июлю прошлого года. Всего в этих субъектах было зарегистрировано 22,3 тыс. обращений за такими кредитами с господдержкой. Относительно июньских уровней самый ощутимый спад спроса на семейную ипотеку в этой группе регионов наблюдался в Севастополе (минус 61,8%). В семи регионах из 35 количество новых заявок на семейную ипотеку выросло сильнее всего в Ненецком автономном округе (плюс 85,7%), Туве (плюс 62,8%) и Костромской области (плюс 24,4%). Если оценивать годовую динамику, то рост спроса на обновленную семейную ипотеку наблюдался в 14 регионах из 35.