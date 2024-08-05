Банки и МФО обязали хранить всю историю общения с должниками

Новые требования устанавливаются законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» к кредитным и микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками через звонки, аудио- и текстовые сообщения. Кредиторы должны обладать оборудованием и программным обеспечением для записи и хранения информации, соответствующим установленным требованиям.
Также отмечается, что кредиторы обязаны вести аудиозапись всех разговоров с должниками и предупреждать о такой записи в начале взаимодействия, а также хранить на электронных носителях аудиозаписи в течение трех лет. А также записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения и хранить их также не менее трех лет.
Указывается, что в случае несоответствия оборудования и программного обеспечения установленным требованиям банкам и МФО запрещается взаимодействовать с должниками указанными способами.