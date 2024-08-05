Трентон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банки и МФО обязали хранить всю историю общения с должниками

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Банки и МФО теперь обязаны хранить всю историю переписок и голосового общения с должниками в течение трех лет, а также иметь оборудование и программное обеспечение для записи и хранения такой информации, соответствующая норма вступает в силу с 5 августа.

Источник: Freepik

Новые требования устанавливаются законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» к кредитным и микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками через звонки, аудио- и текстовые сообщения. Кредиторы должны обладать оборудованием и программным обеспечением для записи и хранения информации, соответствующим установленным требованиям.

Также отмечается, что кредиторы обязаны вести аудиозапись всех разговоров с должниками и предупреждать о такой записи в начале взаимодействия, а также хранить на электронных носителях аудиозаписи в течение трех лет. А также записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения и хранить их также не менее трех лет.

Указывается, что в случае несоответствия оборудования и программного обеспечения установленным требованиям банкам и МФО запрещается взаимодействовать с должниками указанными способами.