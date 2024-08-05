Банки и МФО обязали хранить всю историю общения с должниками

Также отмечается, что кредиторы обязаны вести аудиозапись всех разговоров с должниками и предупреждать о такой записи в начале взаимодействия, а также хранить на электронных носителях аудиозаписи в течение трех лет. А также записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения и хранить их также не менее трех лет.