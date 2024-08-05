Акционеры Совкомбанка довели free-float до уровня в 10%

В начале июня совладелец и первый заместитель председателя правления кредитной организации Сергей Хотимский уже не исключал SPO банка в объеме 2−3% в третьем квартале 2024 года. «Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров», — говорил он.