Акционеры Совкомбанка довели free-float до уровня в 10%

Крупнейший акционер Совкомбанка — МКАО «Совко Капитал Партнерс» («Совко») — и часть ключевых менеджеров сократили свою долю владения акциями с 85 до 82,8%, следует из материалов кредитной организации. За счет этого free-float банка немного превысил 10%, составив 10,1%.
Кредитная организация раскрыла структуру акционеров по данным на 24 июля 2024 года. В июле «Совко капитал партнерс» и часть ключевых менеджеров сократили свои доли владения акциями Совкомбанка для увеличения объема free float акций.
На середину мая 2024 года, как ранее сообщали в Совкомбанке, около 85% банка принадлежало «Совко Капитал Партнерс», еще 10% — РФПИ и иностранным фондам.
О том, что мажоритарной акционер Совкомбанка планирует увеличить его free-float ради попадания бумаг в Индекс Мосбиржи, в мае заявлял управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос. По его оценкам, это даст возможность банку попасть в Индекс до конца года.
В начале июня совладелец и первый заместитель председателя правления кредитной организации Сергей Хотимский уже не исключал SPO банка в объеме 2−3% в третьем квартале 2024 года. «Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров», — говорил он.