В строительстве ВСМ Москва — Санкт-Петербург задействовали сотни предприятий

Старт началу строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург дал президент РФ Владимир Путин. Строительство магистрали предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года. Трасса должна сократить время в пути между этими городами до 2 часов 15 минут, составы будут ходить каждые 10−15 минут, первые из них должны появиться на линии к 2028 году. В послании Федеральному собранию Путин отмечал, что маршрут магистрали пройдет через Тверь и Великий Новгород.