В строительстве ВСМ Москва — Санкт-Петербург задействовали сотни предприятий

«Мы используем исключительно отечественные наработки: это и подвижной состав, это и вся инфраструктура пути, новые транспортно-пересадочные узлы. И конечно, это [строительство ВСМ] хороший импульс для нашей промышленности, потому что сотни предприятий задействованы в реализации этого проекта», — сказал он.
Старовойт отметил, что уже активно идут подготовительные работы, на 60% выполнено проектирование магистрали. При этом на головном участке на выходе из Москвы уже начаты подготовительные работы на земле, добавил глава Минтранса.
Старт началу строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург дал президент РФ Владимир Путин. Строительство магистрали предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года. Трасса должна сократить время в пути между этими городами до 2 часов 15 минут, составы будут ходить каждые 10−15 минут, первые из них должны появиться на линии к 2028 году. В послании Федеральному собранию Путин отмечал, что маршрут магистрали пройдет через Тверь и Великий Новгород.
Проектирование и строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2024−2028 годы, а ввод в эксплуатацию — на второй квартал 2028 года.