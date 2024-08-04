Савельев жил в квартире в Москве стоимостью более 240 миллионов рублей

Помимо квартиры, в пользовании у арестованного сенатора, его супруги и детей, как следует из декларации о доходах за 2020 год, шесть земельных участков общей площадью более 150 тысяч «квадратов», три дома, один из которых находится в Великобритании, гараж, сторожка и баня. Также в долевой собственности у Савельева несколько нежилых помещений.