Савельев жил в квартире в Москве стоимостью более 240 миллионов рублей

По имеющимся данным, кадастровая стоимость квартиры площадью 247,2 квадратных метра составляет более 242,7 миллиона рублей. Как следует из декларации о доходах сенатора за 2020 год, квартира этой же площадью была у него в пользовали и находилась в долевой собственности его двух детей.
Дом, в котором проживал Савельев, расположен в центре Москвы, в районе Хамовники. Это пятиэтажное здание с закрытым двором, по его периметру располагаются камеры видеонаблюдения. Кроме жилых помещений, в здании есть несколько офисов.
Помимо квартиры, в пользовании у арестованного сенатора, его супруги и детей, как следует из декларации о доходах за 2020 год, шесть земельных участков общей площадью более 150 тысяч «квадратов», три дома, один из которых находится в Великобритании, гараж, сторожка и баня. Также в долевой собственности у Савельева несколько нежилых помещений.
Согласно документам, которые оказались в распоряжении агентства, Савельев в 2020 году имел в собственности лишь автомобиль ВАЗ 21053 «Жигули», в то время как его супруге принадлежали внедорожник класс люкс Range Rover и мотоцикл Harley-Davidson FLSTC. Также сенатор владел автомобилями премиум-класса Mercedes-Benz S-Class и Maybach 57, но к 2020 году перестал быть их собственником.
Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора в связи с установлением его причастности к организации убийства. Софед дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками.
По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, для изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Дело возбуждено по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его до 2 октября.