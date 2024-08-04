Россия за время продовольственного эмбарго сократила импорт мяса и овощей

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции — в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала эти меры. В октябре прошлого года эмбарго было продлено на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей. Россия данные по поставкам не раскрывает, а ФАО делает это с существенным лагом: последние актуальные данные представлены по состоянию на 2022 год.