КНР решила стимулировать внутреннее потребление из-за проблем в экономике

The Wall Street Journal в марте сообщала, что Китай удваивает экспорт для оживления замедлившегося экономического роста, заводы уже выпускают больше автомобилей, техники и бытовой электроники, чем необходимо для внутреннего рынка. Китайские компании с опорой на государственные кредиты перенасыщают зарубежные рынки продукцией, которую не смогли продать внутри страны. В связи с этим экономисты, с которыми поговорила газета, предрекли мировой экономике второй «китайский шок» — бум импорта дешевых товаров китайского производства. Первый раз такое явление произошло в конце 1990-х и начале 2000-х.