Дорогого стоят: ставки по банковским вкладам достигли пика

Вклады россиян в банках страны стремительно растут, как и ставки по депозитам. На данный момент средняя максимальная ставка в ведущих российских банках превышает 16,5%. Одновременно объем депозитов физлиц в банках с начала года подскочил более чем на 12%, аналитики допускают рост по итогам года почти на треть. Вклады стали практически безальтернативным способом вложения средств: крайне надежные и одновременно высокодоходные. Однако у этой медали есть обратная сторона: для банковской системы стоимость таких денег велика. Достигли ли ставки по вкладам своего пика и опасны ли для банков такие проценты, разбирались «Известия».
Все в банк.
Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков стабилизировалась на очень высоком по историческим меркам уровне в начале года, а с середины мая вновь поползла вверх на фоне «ястребиной» риторики Банка России и дальнейшего повышения ключевой ставки регулятора. За последние два с половиной месяца она прибавила более 1,5 п.п., достигнув 16,5%. В некоторых кредитных организациях она вплотную приблизилась к 20%. Разумеется, в последнем случае речь идет о размещении на определенных условиях.
При этом объемы вкладов растут как на дрожжах. Данные ЦБ показывают, что если в начале года на депозитах физлиц находилось чуть более 41 трлн рублей, не считая счетов эскроу, то к 1 июля этот показатель достиг без малого 46 трлн. Более того, вклады обгоняют по популярности любые другие способы инвестирования имеющихся средств. К маю они составили 66% от всей нормы сбережений. Для сравнения: в 2022 году эта доля составляла всего 27%. Доля наличных за эти два года упала с 33 до 9%, что и понятно: держать в матрасе наличку в условиях такой инфляции совершенно бессмысленно.
Вклады же в нынешней обстановке не просто защищают от инфляции, а дают немалую прибыль. Темпы роста цен не превышают 10%, так что чистый доход сверх инфляции может составлять 5−6%, что очень неплохо по любым меркам. При этом вклады до 1,4 млн рублей гарантированы государством. Прибыль же в акциях, других ценных бумагах и недвижимости, не говоря уж о криптовалютах, ничем не застрахована. Действительно, сложилась уникальная ситуация, когда самый безопасный вариант вложения средств является одновременно и самым доходным.
Ставки на пике.
До каких пор ставки будут расти? По словам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, с учетом постепенного замедления инфляции в РФ в последние недели, ключевая ставка ЦБ в рамках нынешнего цикла ужесточения монетарной политики уже находится на пике или очень близка к нему.
— Соответственно, я не ожидаю какого-то существенного дальнейшего увеличения ставок по вкладам. В то же время первое снижение ключевой ставки, возможно, произойдет не ранее первой половины следующего года, так что депозитные ставки будут оставаться повышенными еще довольно долго, — комментирует эксперт.
Директор департамента розничного кредитования «Цифра банк» Юрий Эйдинов отмечает, что максимальные ставки действительно находятся на пиковых значениях, и дальнейшего роста как минимум до следующего заседания Банка России в сентябре не ожидается. При этом многие банки продолжат улучшать свои предложения по вкладам в пределах действующих максимальных ставок.
По словам аналитика УК ПСБ Евгении Нестеренко, ключевая ставка до конца года будет варьироваться в пределах 18−19,4%, после чего планируется постепенное снижение ставки до среднего значения в 14−16% в 2025 году.
— Исходя из данных прогноза, мы предполагаем, что нарастающая динамика ставки по банковским вкладам сохранится вплоть до конца нынешнего года с разворотом по мере смягчения ДКП, — говорит Нестеренко.
Как подчеркнул эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, банки повышают ставки, следуя за ЦБ:
— Порой есть и премия во вкладах к основной стоимости фондирования в экономике, но речь идет о краткосрочных и редко среднесрочных депозитных программах до полугода просто в пересчете на годовые проценты. Все-таки через год такая высокая ставка вряд ли возможна, и банки умеют считать. Как только ЦБ завершит цикл ужесточения, а на это уже есть косвенные признаки от замедления недельной инфляции, и даст внятный сигнал к послаблению ДКП, то и банки урежут такие привлекательные условия.
Чем платить процент.
Между тем запредельно высокие ставки по вкладам потенциально могут нести в себе некоторые риски. В свое время, после кризиса 2008 года, кредитные организации начали активно привлекать средства под завышенный процент. Эта практика не понравилась ЦБ, который ее стал ограничивать, видя в ней угрозу финансовой стабильности. Сейчас ситуация выглядит тоже неоднозначно. Так, выплаты банков по процентам в первом полугодии составили 1,5 трлн рублей, а к концу года этот показатель может достигнуть 3,5 трлн рублей. Может ли этот тренд стать опасным?
— На многие банки, в том числе и крупные, высокие процентные ставки уже оказывают определенное негативное влияние, поскольку опережающий рост стоимости заимствования ведет к ослаблению показателей чистой процентной маржи и чистого процентного дохода. Однако в целом сектор достаточно неплохо справляется с ситуацией, — констатирует Игорь Додонов.
Он добавил, что корпоративные кредиты банков в основном выдаются под плавающие ставки, что позволяет компенсировать часть повышенных выплат по вкладам. Кроме того, потребительское кредитование продолжает расти, невзирая на высокие ставки и постоянно ужесточающееся регулирование данного сегмента со стороны ЦБ, хотя маржа кредитования и снижается. Ведущим банкам в нынешних условиях также помогают продажи экосистемных продуктов. Так что каких-то серьезных затруднений аналитик не ждет.
По словам Юрия Эйдинова, банки могут оперативно управлять объемом привлечения, в зависимости от внутренней потребности в пассивах, поэтому не стоит ожидать, что кто-то наберет слишком большой объем и не справится с выплатами процентов.
— В целом банковская система сейчас устойчива, увеличивается кредитование, где уровень процентных ставок вырос пропорционально росту ставок по вкладам, то есть банки привлекают средства дороже, но и размещают их также дороже, — отмечает спикер.
Активы и пассивы основных банков сбалансированы, соглашается Михаил Зельцер. По его словам, организации даже отчитываются о росте прибыли и повышают прогнозы годовых доходов, как в случае с ВТБ. Поэтому никаких системных проблем не ожидается, резюмировал собеседник.