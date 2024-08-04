Дорогого стоят: ставки по банковским вкладам достигли пика

При этом объемы вкладов растут как на дрожжах. Данные ЦБ показывают, что если в начале года на депозитах физлиц находилось чуть более 41 трлн рублей, не считая счетов эскроу, то к 1 июля этот показатель достиг без малого 46 трлн. Более того, вклады обгоняют по популярности любые другие способы инвестирования имеющихся средств. К маю они составили 66% от всей нормы сбережений. Для сравнения: в 2022 году эта доля составляла всего 27%. Доля наличных за эти два года упала с 33 до 9%, что и понятно: держать в матрасе наличку в условиях такой инфляции совершенно бессмысленно.