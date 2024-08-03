Уоррен Баффетт избавился от половины своих акций Apple

Баффетт поделился своим видением ситуации в мае, на ежегодном собрании акционеров Berkshire. «Мы бы с удовольствием потратили [накопленные деньги], но мы не будем их тратить, если не будем уверены, что наши действия сопряжены с очень небольшим риском и могут принести нам много денег», — пояснил миллиардер.