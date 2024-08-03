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S&P признало «выборочный дефолт» Украины

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD — «выборочный дефолт» из-за решения Киева приостановить выплаты по внешним займам.

Источник: Reuters

«Мы понизили наши долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте (FC) Украины до SD/SD (выборочный дефолт) с CC/C… Мы также понизили рейтинг еврооблигаций 2026 года с CC до D (дефолт)», — говорится в заявлении агентства.

Решение S&P обосновало тем, что киевские власти решили начать реструктуризацию части займов и приостановили выплаты по затронутым облигациям до реструктуризации.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня C с предыдущего CC.

Владимир Зеленский 31 июля подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября.

В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга.

В конце июля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев достиг договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта.

Согласно данным украинских властей, госдолг страны по итогам мая этого года составлял 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть всего долга. Остальные три четверти задолженности приходятся на нерезидентов.