Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя

Уровень государственных обязательств на душу населения менее пяти тысяч долларов еще наблюдается у Турции (2,8 тысячи), Китая (3 тысячи) и ЮАР (4,5 тысячи), а от пяти до десяти тысяч — у Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии и Аргентины. В Южной Корее госдолг уже почти вдвое выше аргентинского и составляет 16 тысяч долларов на человека. В Германии он увеличивается до 20,9 тысячи, а в Австралии — до 21,2 тысячи на душу населения.