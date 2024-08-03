Мировые центробанки увеличили объемы золотых резервов на 12 тонн в июне

Спрос снизился в течение месяца: ежемесячные валовые покупки составили 31 тонну, в то время как валовые продажи достигли 18 тонн.
Наиболее активно золото покупали центральные банки развивающихся рынков. Центральный банк Узбекистана и Резервный банк Индии добавили по 9 тонн к своим золотым резервам в течение месяца. Монетарное управление Сингапура стало крупнейшим продавцом золота в июне (-12 тонн).
По данным WGC, второй квартал 2024 года оказался рекордным для золота. Средняя цена на металл по данным LBMA (PM) составила $2 338 за унцию, что на 18% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13% выше по сравнению с первым кварталом текущего года. В мае золото достигло нового рекорда в $2 427 долларов США за унцию.