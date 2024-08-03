Фронт прорывов: что дадут России новые полезные ископаемые и минеральное сырье

В настоящее время ключевой проблемой является не наличие запасов как таковых, а добыча и переработка руд, объясняет профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами ФГБОУ ВО СПБГЭУ Елена Ткаченко. Здесь есть проблемы инвестиционного характера, а также технологического, уточняет она. Для частного капитала единственным основанием для вложений в технологии добычи и обогащения РЗМ является экономическая эффективность, то есть объемы потребления, перспективные рынки и цены. Сейчас наблюдается доминирование китайских поставщиков, доступность экспорта для российских производителей зависит от роста глобального потребления и себестоимости переработки.