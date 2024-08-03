Фронт прорывов: что дадут России новые полезные ископаемые и минеральное сырье

Эксперты отмечают важность развития своих месторождений в случае потенциальных торговых войн, к тому же редкоземельные минералы нужны для производства такой технологичной продукции, как беспилотники, аппараты МРТ, солнечные панели, аккумуляторы
Сценарии развития.
Обновленная стратегия подразумевает два сценария развития. В рамках базового — обеспеченность запасами и добыча останутся практически на существующем уровне. Целевой сценарий предполагает опережающее наращивание минерально-сырьевой базы, это нужно для реализации высокотехнологичных проектов в промышленности.
Приоритет отдается геологоразведочным работам для поиска дефицитных видов стратегического минерального сырья — марганца, урана, хрома, титана, вольфрама и др. Наравне с этим важно ускоренно лицензировать такие месторождения и стимулировать их разработки. Михаил Мишустин напомнил о необходимости нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных металлов (РЗМ) и другого сырья.
«Ожидаем, что спрос на них будет значительно увеличиваться на фоне ускоренных темпов роста оборонно-промышленного комплекса, металлургии, химической индустрии, строительного сектора и других ключевых отраслей», — сказал на совещании премьер (цитата по пресс-релизу пресс-службы Минприроды России).
Сегодня для России остро стоит вопрос сокращения зависимости от иностранных поставок сырья. Член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова отмечает, что эта цель вполне реализуема, однако процесс небыстрый.
— Еще несколько лет назад добыча многих полезных ископаемых по многим причинам считалась нецелесообразной даже принимая во внимание уже действующие месторождения, — говорит сенатор Епифанова. — Однако зависимость от импорта обходится гораздо дороже. Стратегия ставит целью простимулировать развитие технологий и оборудования, и это осуществимо, когда основным заказчиком запуска проектов становится государство.
Кроме того, по ее словам, новая Стратегия очень важна для регионов. Это и рабочие места, и новая привязка инвесторов, и новые транспортные магистрали, новая инфраструктура.
Источник в РСПП рассказал «Известиям», что в России легкоизвлекаемые запасы стратегических металлов из «традиционных» руд уже в значительной мере выработаны. Поэтому производство таких металлов — это задача государственного технологического суверенитета. В Китае, например, цены на редкоземельные металлы фактически регулируются административными мерами (квотами и скрытыми субсидиями своим предприятиям, хотя Китай и член ВТО).
В РСПП отмечают, что уже сейчас необходимо в среднесрочной перспективе (10−30 лет) изучать и готовить к освоению сложные и отделенные месторождения. В обновленной Стратегии особый акцент сделан на Арктику, Дальний Восток, где прогнозируются гигантские запасы стратегических видов минерального сырья.
По данным Минприроды, действующая Стратегия уже доказала свою эффективность. За пять лет открыто 222 месторождения углеводородов и 625 — твердых полезных ископаемых. Общий прирост запасов всех категорий по основным видам полезных ископаемых составил: нефти — 6 млрд т, газа — 8,5 трлн куб. м, золота — 4731 т, меди — 10,475 млн т.
«Известия» направили запросы в Роснедра и Минпромторг.
Наше присутствие.
Международные организации (ОЭСР, ВТО, Международное энергетическое агентство и др.) предполагают ужесточение борьбы за природные ресурсы и рынки сбыта готовой продукции, в результате которой присутствие нашей страны на мировых торговых площадках может заметно уменьшиться.
— Еще более важным является сегмент редкоземельных элементов, рынки которых определяются высокой концентрацией и, как следствие, серьезной угрозой срыва поставок, — объясняет член Госсовета РФ, директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин.
В мае 2024 года Международное энергетическое агентство опубликовало аналитический отчет «Прогноз мировых запасов критически важных минералов», в котором предложило новаторскую методику оценки рисков для каждого из минералов по нескольким измерениям: перебои поставок, а также геополитические, экологические, социальные, управленческие риски
По словам Альберта Бахтизина, в случае полноценной торговой войны между блоками стран полное прекращение поставок критически важных элементов может использоваться как экономическое оружие и привести к серьезному замедлению роста производства в государствах — объектах для атаки.
В настоящее время ключевой проблемой является не наличие запасов как таковых, а добыча и переработка руд, объясняет профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами ФГБОУ ВО СПБГЭУ Елена Ткаченко. Здесь есть проблемы инвестиционного характера, а также технологического, уточняет она. Для частного капитала единственным основанием для вложений в технологии добычи и обогащения РЗМ является экономическая эффективность, то есть объемы потребления, перспективные рынки и цены. Сейчас наблюдается доминирование китайских поставщиков, доступность экспорта для российских производителей зависит от роста глобального потребления и себестоимости переработки.
По ее словам, с учетом перспектив развития мировой экономики на основе снижения потребления углеводородов к 2050 году ожидается рост спроса на РЗМ по оценкам специалистов в 6−7 раз. Это создает предпосылки для успешной экспансии российского экспорта РЗМ. В то же время необходимо предусмотреть масштабные проекты по развитию технологий, которые давно существуют в РФ, но не внедряются из-за отсутствия протекционизма в отношении российских производителей, отмечает Ткаченко.
Одним из важнейших цветных металлов, который добывается в РФ в абсолютно недостаточных объемах, является марганец. Этот легирующий элемент критически важен для производства чугуна и стали. До недавнего времени основные объемы марганцевых ферросплавов РФ импортировала из Украины, но из-за начала СВО переключилась на ЮАР и Габон.
Известные месторождения марганца в России, например Чуктуконское, Томтор, Усинское, содержат бедные руды, где содержание Mn менее 30%. Еще не разведанные запасы, например, Порожинского месторождения лежат в территориях с отсутствием транспортной и энергетической инфраструктуры, а сама руда может содержать примеси, для извлечения которых нужны новые технологии, которыми РФ пока не обладает, рассказывает приглашенный профессор Российской экономической школы (РЭШ) Александр Маланичев.
Предупредить дефицит.
Перечисленный комплекс проблем (бедность руд, примеси, неразвитость технологий и инфраструктуры) характерен и для других дефицитных ресурсов, говорит Александр Маланичев. По его словам, их решение потребует существенных временных, финансовых и трудовых затрат. Поэтому «в ближайшее время на этом фронте серьезных прорывов не ожидается и дефицитное сырье продолжит завозиться по импорту».
Расчеты показывают, что мировой промышленности нужно около 7 млрд т металлов до 2050 года, отмечает действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
— И это не только литий и никель для аккумуляторов, — подчеркивает он. — Будут нужны сталь, медь и алюминий и др. Поскольку этот объем производства в несколько раз превышает сегодняшние мощности, горнорудной промышленности всего мира потребуется больше инвестиций.
Но у России есть очень важное преимущество по сравнению с другими странами, отмечает Севостьянов. Дело в том, что базовые центры добычи редкоземельных металлов сконцентрированы в политически нестабильных регионах. Таким образом, привлечь устойчивые инвестиции в эти места намного сложнее. Поэтому сейчас России необходимо сделать только одну базовую вещь — резко увеличить капитальные вложения в горнорудную промышленность и скорректировать цепочки поставок, полагает спикер.
Эксперт экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук замечает, что если в текущий момент времени нужды внутренней промышленности и ВПК возможно обеспечить, то отсутствие значительных инвестиций в геологоразведку и подготовку месторождений к добыче создает риски национальной безопасности уже к концу 2030-х годов.
По мнению Мазурчука, многие проекты по восстановлению эффективной добычи и переработки Россия будет начинать с нуля, выстраивая разрушенные со времен СССР цепочки добычи и производства.