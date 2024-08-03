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Эксперт рассказала, в каком случае может увеличиться размер единого пособия

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские семьи, получающие единое пособие на ребенка, должны переоформить документы при переезде в другой регион — размер пособия вырастет, если прожиточный минимум в новом месте жительства выше, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Елена Цацура.

Источник: Reuters

«При переезде в другой регион и смене места регистрации единое пособие необходимо переоформить. По новым правилам, вступающим в силу после 5 августа 2024 года, если в новом регионе проживания величина прожиточного минимума выше, чем в регионе, где было назначено пособие, у заявителя могут запросить дополнительное подтверждение проживания по новому адресу», — сказала Цацура.

Она объяснила, что единое детское пособие назначается как по месту постоянной или временной регистрации, так и по адресу фактического проживания. В случае, если прожиточный минимум в регионах совпадает, размер выплаты не изменится.

«Подтверждающими документами могут стать: договор найма жилого помещения, справка о посещении ребенком дошкольного учреждения или образовательной организации», — уточнила эксперт.