Эксперт рассказала, в каком случае может увеличиться размер единого пособия

«При переезде в другой регион и смене места регистрации единое пособие необходимо переоформить. По новым правилам, вступающим в силу после 5 августа 2024 года, если в новом регионе проживания величина прожиточного минимума выше, чем в регионе, где было назначено пособие, у заявителя могут запросить дополнительное подтверждение проживания по новому адресу», — сказала Цацура.
Она объяснила, что единое детское пособие назначается как по месту постоянной или временной регистрации, так и по адресу фактического проживания. В случае, если прожиточный минимум в регионах совпадает, размер выплаты не изменится.
«Подтверждающими документами могут стать: договор найма жилого помещения, справка о посещении ребенком дошкольного учреждения или образовательной организации», — уточнила эксперт.