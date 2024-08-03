Эксперт рассказала, в каком случае может увеличиться размер единого пособия

«При переезде в другой регион и смене места регистрации единое пособие необходимо переоформить. По новым правилам, вступающим в силу после 5 августа 2024 года, если в новом регионе проживания величина прожиточного минимума выше, чем в регионе, где было назначено пособие, у заявителя могут запросить дополнительное подтверждение проживания по новому адресу», — сказала Цацура.