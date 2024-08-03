Ее не обойдешь: почему сухопутный коридор мимо России малореален

Этот проект не взлетает уже 35 лет. ТРАСЕКА была создана как идея и принесена в еще не развалившийся Советский Союз, но до сих пор там ничего особенного не происходит. Причин тому масса: в первую очередь, экономические. Никакого противодействия Россия не оказывала. Первая проблема — страны альянса между собой не торгуют, их основными контрагентами являются Россия и КНР. Турция занимает лишь с 5-го по 10-е место в списке государств, с которыми страны-участницы ведут торговлю. На первом месте она только у Азербайджана.