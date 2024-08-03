Bloomberg узнал о падении экспорта нефти Urals до минимума за 19 месяцев

Общий объем экспорта в Китай снизился более чем на 1,4 млн баррелей в день, что стало самым серьезным падением за год. Согласно таблице, составленной Bloomberg, основными поставщиками в эту страну в июле были Ирак, Саудовская Аравия и Россия. По оценке LSEG Oil Research, импорт сырой нефти в Азию в июле упал до самого низкого уровня за два года из-за слабого спроса в Китае и Индии.