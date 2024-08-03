Аудитор оценил бизнес Russ в ₽460−500 млрд

Руководитель спецпроектов Ru-Center Алексей Замесов указал, что не видел расчета стоимости Russ, но «со стороны цифра вызывает удивление». «Russ — это лидер на рынке, он сильно зависит от условий регулирования, которые могут поменяться, а также наличия GR-ресурса, — объяснил он. — Я бы оценил его стоимость не более десяти валовых прибылей. Для компании 2023 год был самым успешным. Даже если она сможет удержать и развивать этот результат, все равно на этом рынке в России трудно говорить об оценке по более высокому коэффициенту к валовой прибыли, то есть речь идет о 80 млрд руб. с корректировкой на уровень долга», — отметил Замесов. Еще один источник РБК среди инвестбанкиров оценил стоимость Wildberries в 1,1 трлн руб., также ориентируясь на капитализацию Ozon.