Аналитик назвал лучший способ сберечь деньги при высокой ставке

Интересный вариант — накопительные счета. Высокие ставки там предлагают лишь на первые месяцы, а затем нужно выполнить ряд условий, например, потратить по картам свыше определенного лимита. Но и в этом случае проценты окажутся ниже, чем в начале срока действия счета. Плюсом можно назвать возможность пополнения и снятия средств без потери в процентах.