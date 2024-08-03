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Аналитик назвал лучший способ сберечь деньги при высокой ставке

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. При высокой ключевой ставке оптимальным способом сберечь и приумножить сбережения является банковский вклад — можно выбрать подходящий продукт на разные сроки, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Источник: Reuters

«Потенциальный вкладчик может найти для себя приемлемые условия на интересующем его горизонте вложения денежных средств», — пояснил он.

Интересный вариант — накопительные счета. Высокие ставки там предлагают лишь на первые месяцы, а затем нужно выполнить ряд условий, например, потратить по картам свыше определенного лимита. Но и в этом случае проценты окажутся ниже, чем в начале срока действия счета. Плюсом можно назвать возможность пополнения и снятия средств без потери в процентах.

Среди инструментов фондового рынка можно рассмотреть облигации с переменным купоном и фонды денежного рынка. А вот рынок акций несет повышенные риски из-за возможности резкого падения стоимости бумаг в портфеле. Чтобы работать с ним, нужно быть профессиональным инвестором и хорошо разбираться в ситуации, заключил Зварич.