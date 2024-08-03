Аналитик назвал лучший способ сберечь деньги при высокой ставке

«Потенциальный вкладчик может найти для себя приемлемые условия на интересующем его горизонте вложения денежных средств», — пояснил он.
Интересный вариант — накопительные счета. Высокие ставки там предлагают лишь на первые месяцы, а затем нужно выполнить ряд условий, например, потратить по картам свыше определенного лимита. Но и в этом случае проценты окажутся ниже, чем в начале срока действия счета. Плюсом можно назвать возможность пополнения и снятия средств без потери в процентах.
Среди инструментов фондового рынка можно рассмотреть облигации с переменным купоном и фонды денежного рынка. А вот рынок акций несет повышенные риски из-за возможности резкого падения стоимости бумаг в портфеле. Чтобы работать с ним, нужно быть профессиональным инвестором и хорошо разбираться в ситуации, заключил Зварич.