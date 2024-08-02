В ВТБ спрогнозировали во втором полугодии снижение выдач ипотеки на треть

Всего по итогам года, по оценке банка, россияне оформят ипотеку на 4,6 трлн рублей, что также на 42% ниже результатов прошлого года, но при этом сопоставимо с итогами 2022 года.
«Ажиотажный спрос июня завершил четырехлетнее ралли наиболее популярной на рынке программы господдержки со ставкой 8%. Подогрело спрос и предстоящее изменение условий “семейной” ипотеки. Однако во втором полугодии российскую ипотеку ждет новая реальность: продажи снизятся примерно на треть, даже с учетом пика спроса в ноябре-декабре. Вероятно, в этом году такой пик пришелся на июнь, и дальше итоги года будут откатываться ближе к результатам двухлетней давности. В первую очередь, на это повлияют продолжающаяся жесткая риск-политика регулятора, высокие ставки по рыночным программам и новые условия “семейной” ипотеки, которая может даже стать лидером среди всех ипотечных программ», — заявил Горшков.
Ранее, 30 июля, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке в России неизбежно пойдут вниз по мере замедления инфляции. Она напомнила, что в период до пандемии коронавируса, когда инфляция в стране была на целевом уровне, ставки по ипотеке тоже снижались: кредитные организации выдавали кредиты под 8−9% без бюджетной поддержки льготных ипотечных программ.