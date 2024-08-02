В ВТБ спрогнозировали «экстравысокие» ставки по вкладам до конца года

По прогнозу ВТБ, по итогам этого года объем розничных пассивов банков достигнет 55,8 трлн руб., средства населения на счетах и депозитах увеличатся на 24% в годовом выражении. Прирост будет поддерживаться не только высокими ставками по сберегательным продуктам, но и низким спросом физлиц на кредиты, считает Горшков. ВТБ, например, ожидает сокращения выдач ипотеки во втором полугодии на 37% по сравнению с результатами первого полугодия. На фоне ухудшения условий кредитования клиенты предпочтут сберегать, а не направлять деньги на первоначальный взнос по ипотеке, пояснил зампред ВТБ. По его оценкам, до конца года россияне «перенесут» на вклады 383 млрд руб., которые могли бы стать их первым взносом по кредиту на жилье.