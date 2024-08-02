Совокупный убыток СПБ Биржи в первом полугодии увеличился на 24%

СПБ Биржа опубликовала финансовый отчет за первое полугодие 2024 года по ОСБУ (отраслевым стандартам бухгалтерского учета), документ опубликован на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Совокупный убыток по итогам первого полугодия вырос на 24,4% и составил ₽657,58 млн против ₽528,75 млрд в первом полугодии 2023-го.
«Убыток за первые шесть месяцев текущего года, сопоставим с показателем за аналогичный период прошлого года с учетом снижения объемов основной деятельности по организации торгов», — отметила СПБ Биржа в сопроводительном комментарии.
Торговые и инвестиционные доходы за отчетный период составили отрицательное значение ₽112,4 млн против положительного 198,86 млн годом ранее.
«Отрицательные торговые и инвестиционные доходы обусловлены, в основном, переоценкой валютных и долговых инструментов, участвующих в размещении собственного капитала», — пояснила СПБ Биржа.
В то же время представленный отчет не учитывает результаты дочерних компаний СПБ Биржи. Консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2024 года в соответствии с МСФО площадка опубликует не позднее 29 августа.
Акции СПБ Биржи (SPBE) отреагировали на новость снижением. До выхода отчетности котировки СПБ Биржи росли на 1,19%. На 14:20 мск акции стоили ₽133,3 за бумагу — снижение составило 0,9%.
2 ноября 2023 года СПБ Биржа подпала под блокирующие санкции США. С тех пор торги иностранными активами на площадке были приостановлены.
В марте 2024 года генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков рассказал «РБК Инвестициям», что площадка сосредоточится на развитии рынка оказавшихся под западными санкциями эмитентов.
В мае IPO на бирже провел российский разработчик и производитель микроэлектроники «Элемент», в рамках которого привлек ₽15 млрд.
31 июля стало известно о том, что СПБ Биржа планирует принять участие в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой. Об этом сообщил «РБК Инвестициям» представитель торговой площадки. «СПБ Биржа планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой», — сказал он.