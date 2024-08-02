Совокупный убыток СПБ Биржи в первом полугодии увеличился на 24%

31 июля стало известно о том, что СПБ Биржа планирует принять участие в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой. Об этом сообщил «РБК Инвестициям» представитель торговой площадки. «СПБ Биржа планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой», — сказал он.