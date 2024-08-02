Россия за время продэмбарго стала чистым экспортером свинины и мяса птицы

Продовольственное эмбарго было введено в августе 2014 года против стран, которые установили или поддержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма. В самом начале ограничительные меры были введены сроком на один год, но с тех пор они регулярно продлеваются. Россия данные по поставкам не раскрывает, а ФАО делает это с существенным лагом: последние актуальные данные представлены по состоянию на 2022 год.
Самая яркая динамика при сравнении данных по торговому обороту продуктов из списка продэмбарго у йогуртов: в 2014 году страна закупала их в объеме 20 тысяч тонн, что было на тысячу тонн больше, чем поставлялось за рубеж. А по последним данным ФАО, экспорт превышал импорт уже в 2312 раз — в 2022 году поставки за рубеж составили 14,7 тысячи тонн против 6,34 тонны ввоза.
Однако больше всего товаров, по которым Россия за это время смогла стать чистым экспортером, в перечне мясной продукции. Здесь наиболее показательная динамика у соленого и копченого мяса, а также мяса в рассоле: если в первый год действия указа про продуктовое эмбарго импорт в 36 раз превышал экспорт, то сейчас поставки за рубеж (417 тонн) уже в 160 раз больше ввоза (2,6 тонны).
В список товаров из стоп-листа, продавать которые Россия стала больше, чем закупать, также попали жир домашней птицы (экспорт, по последним данным ФАО, превысил импорт в 24 раза — 48 тонн против 2 тонн), курятина (в 4 раза — 217 тысяч тонн против 49,6 тысячи), утка (в 2 раза — 257 тонн против 129,5 тонны), индейка (в 17,5 раза — 18,1 тысячи тонн против 1,03 тысячи), заготовки из домашней птицы (в 23 раза — 20,9 тысячи тонн против 896 тонн) и свинина (в 1,3 раза — 15,4 тысячи тонн против 12,2 тысячи тонн).
А из продукции растительного происхождения в список таких товаров попал горох — его экспорт втрое превысил импорт (280 тонн против 85 тонн), тогда как в 2014 году Россия закупала этого продукта на 22% больше, чем поставляла сама.