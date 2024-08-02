Россия за время продэмбарго стала чистым экспортером свинины и мяса птицы

Однако больше всего товаров, по которым Россия за это время смогла стать чистым экспортером, в перечне мясной продукции. Здесь наиболее показательная динамика у соленого и копченого мяса, а также мяса в рассоле: если в первый год действия указа про продуктовое эмбарго импорт в 36 раз превышал экспорт, то сейчас поставки за рубеж (417 тонн) уже в 160 раз больше ввоза (2,6 тонны).