Мосбиржа приостановила публикацию статистики по валютному рынку

Кроме того, если раньше в карточках валютных инструментов отображались дневные объемы торгов (например, по паре CNYRUB), то сейчас они скрыты, убедились «РБК Инвестиции». В частности, по юаню в последний раз этот показатель был отражен по итогам торгового дня 24 июля.