Мосбиржа приостановила публикацию статистики по валютному рынку

Московская биржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку, сообщил «РБК Инвестициям» представитель торговой площадки. В пресс-релизе по итогам июля содержатся данные по рынку акций, облигаций, срочному и денежному рынкам. Данных об объеме торгов валютой в нем нет.
Кроме того, если раньше в карточках валютных инструментов отображались дневные объемы торгов (например, по паре CNYRUB), то сейчас они скрыты, убедились «РБК Инвестиции». В частности, по юаню в последний раз этот показатель был отражен по итогам торгового дня 24 июля.
«В соответствии с информационной политикой Московской биржи мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке», — сообщил «РБК Инвестициям» представитель биржи.
«РБК Инвестиции» выборочно проверили карточки других иностранных валют, которые продолжают торговаться на Мосбирже, — объемы торгов по турецкой лире, казахстанскому тенге и белорусскому рублю также отображаются до 24 июля включительно.
В середине июля Банк России приостановил публикацию данных об объемах внебиржевых торгов валютой.
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