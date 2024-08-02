Bloomberg узнал, что бурение нефтяных скважин в России сократилось

Партнер Kasatkin Consulting, Дмитрий Касаткин рассказал, что снижение загрузки нефтеперерабатывающих заводов также могло повлиять на замедление темпов бурения в этом году. Ожидается, что общий объем эксплуатационного бурения в России в 2024 году немного сократится до 29,4 тыс. км, но все же превысит средний показатель, который был достигнут с 2019 по 2022 год. По оценкам Kasatkin Consulting, в следующем году он вновь превысит 30 тыс. км.