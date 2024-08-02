Анализ показал, как Россия сможет торговать в криптовалютах

«Точно такая же ситуация, как и в России, судя по всему, только в Иране, где криптовалюты были запрещены полностью в 2018 году, но потом майнинг криптовалюты был легализован, как отдельная отрасль промышленности, а в 2022 году официально разрешили совершать трансграничные торговые операции с использованием криптовалют», — пояснил РИА Новости директор по аналитике компании «Шард», работающей с цифровыми активами, Федор Иванов.