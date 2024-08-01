Вкладчикам объяснили, кому можно не платить налог за 2024 год

По ее словам, весь доход, превышающий эту сумму, но не достигший пяти миллионов рублей, облагается налогом по ставке 13%. Все, что выше, идет по ставке 18%.
Максимальный размер необлагаемого налогом вклада с учетом средней процентной ставки в 18% в этом случае составит один миллион рублей. Тринадцать процентов налога необходимо будет уплатить по вкладам от одного миллиона до 27,8 миллиона рублей. Все, что выше, облагается по ставке 18%.
Но это не окончательный расчет, ведь 2024 год еще не закончен. Если до конца года Банк России снова повысит ставку, необлагаемая налогом сумма вырастет, заключила Сазанова.