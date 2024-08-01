Ставка НДПИ на газ вырастет с 1 августа

Формула же Ккг2024 включает показатели Ко и Кинд. Первый на период с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года составляет 0,01, а с 1 августа 2025 года вырастет до 0,02. Второй на период с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года составляет 1, с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года вырастет до 1,08, а с 1 августа 2026 года — до 1,12.