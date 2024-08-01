НКЦ после попадания под санкции США резко сократил операции с банками

НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на российском финансовом рынке. Клиринг — это безналичные расчеты между странами, банками, компаниями, предприятиями. На бирже это также означает взаиморасчеты по операциям: проверяются данные транзакций, их корректируют, регистрируют, переводят средства сторонам сделок. НКЦ следит за тем, чтобы расчеты проходили правильно. Кроме того, он выступает посредником в сделках на Мосбирже, то есть профучастники торгов заключают сделки не друг с другом, а с НКЦ. НКЦ имеет банковскую лицензию и раскрывает отчетность так же, как и другие кредитные организации.