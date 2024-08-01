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Эксперт рассказала, в каких случаях перестают выплачивать пенсию

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Социальный фонд прекращает выплату пенсий, если человек умер или признан безвестно отсутствующим, при утрате права на получение пенсии и в других случаях, рассказала РИА Новости доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Источник: РИА "Новости"

«Прекращение выплаты пенсий возможно, например, в случае смерти пенсионера, либо в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим; истечения шести месяцев со дня приостановления выплаты страховой пенсии (в случаях неполучения пенсии)», — сказала Дзгоева.

Она добавила, что к таким случаям относится также утрата пенсионером права на назначенную пенсию, аннулирование вида на жительство пенсионеру — иностранному гражданину или лицу без гражданства, отказ пенсионера от получения пенсии и в некоторых других случаях.

«В случае устранения обстоятельств, послуживших причиной прекращения выплаты пенсии, она может быть восстановлена. Например, в случае отмены решения суда об объявлении пенсионера умершим; при подаче пенсионером заявления о восстановлении выплаты страховой пенсии после отказа от ее получения», — объяснила эксперт.