Эксперт рассказала, в каких случаях перестают выплачивать пенсию

«Прекращение выплаты пенсий возможно, например, в случае смерти пенсионера, либо в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим; истечения шести месяцев со дня приостановления выплаты страховой пенсии (в случаях неполучения пенсии)», — сказала Дзгоева.
Она добавила, что к таким случаям относится также утрата пенсионером права на назначенную пенсию, аннулирование вида на жительство пенсионеру — иностранному гражданину или лицу без гражданства, отказ пенсионера от получения пенсии и в некоторых других случаях.
«В случае устранения обстоятельств, послуживших причиной прекращения выплаты пенсии, она может быть восстановлена. Например, в случае отмены решения суда об объявлении пенсионера умершим; при подаче пенсионером заявления о восстановлении выплаты страховой пенсии после отказа от ее получения», — объяснила эксперт.