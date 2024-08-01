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Аналитик спрогнозировала, что будет с инфляцией в августе

Банк России повысил прогноз по инфляции в России в 2024 году до 6−7% годовых. О чем это говорит и какой инфляции ждать россиянам в августе — Финансы Mail спросили у Ольги Беленькой, руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Источник: РИА "Новости"

Ранее аналитик прогнозировала, что ЦБ повысит прогноз по инфляции на этот год до 6−7%. Эти ожидания оправдались: прогноз регулятора повышен до 6,5−7%. «Это связано с накопленной инфляцией с начала года — по данным Росстата, на 22 июля она составила 4,91%, в то время как предыдущий, апрельский, прогноз ЦБ предполагал инфляцию 4,3−4,8% на конец текущего года», — добавила она.

Таким образом, новый прогноз ЦБ учитывает «сложившиеся реалии» и предполагает заметное замедление инфляции во 2П24 (о чем, собственно, и было сказано в заявлении Э. Набиуллиной).

Отклонение текущей инфляции от целевой траектории во 2кв24 усилилось: по оценке ЦБ, потребительские цены в апреле-июне росли в среднем темпом 8,6% SAAR, что значительно выше 5,8% SAAR в 1кв24 и близко к 8,7% SAAR в 4кв23. На высокие значения текущей инфляции мая-июня заметное влияние оказали товары и услуги с волатильной ценовой динамикой (туризм, пассажирский транспорт, плодоовощная продукция, бензин), а также рост цен на стройматериалы на фоне бума ипотечного кредитования (обычно за приобретением квартиры следует ремонт). У бизнеса растут издержки на транспорт, рабочую силу на фоне острого кадрового дефицита, обращает внимание Ольга Беленькая.

Кроме того, вероятно, начали оказывать влияние на инфляцию и факторы со стороны предложения: сокращение предложения импортной продукции и рост транзакционных издержек на доставку импортных товаров в Россию вследствие проблем с трансграничными расчетами из-за усиления рисков вторичных санкций.

Проинфляционный характер имеют и некоторые регулятивные меры. Из последних примеров она привела предстоящее повышение утильсбора, повышенные импортные пошлины на ряд товаров из «недружественных стран».

В то же время во всех материалах ЦБ «красной нитью» проходит утверждение, что основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, который продолжает расти темпами, превышающими текущие возможности экономики. Поддержание в течение полугода ключевой ставки на уровне 16% пока не привело к сокращению «перегрева» в экономике, который Э. Набиуллина оценила в 1П24 как максимальный за 16 лет.

Новый прогноз предполагает, что для того, чтобы уложиться по инфляции в 7% по итогам года, за период с 22 июля до конца года инфляция должна составить не более 2,09% (0,095% в неделю или 0,38% в месяц).

За период с начала года инфляция составила примерно 0,16% в неделю и 0,65% в месяц.

Таким образом, прогноз предполагает действительно существенное замедление инфляции во 2П24.

«Он основан на ожиданиях того, что более жесткие денежно-кредитные условия, отмена льготной безадресной ипотеки, влияние мер макропруденциального регулирования приведут к замедлению роста кредитования и дополнительному повышению сберегательной активности. В итоге рост потребления замедлится, экономическая активность вернется к более сбалансированным темпам роста», — пояснила эксперт.

Если же инфляция вновь будет идти выше прогнозной траектории (например, в случае сохранения высоких темпов роста кредитования, ухудшения ситуации с импортными поставками), или, если возрастут проинфляционные риски со стороны бюджетной политики, то, как следует из прогноза ЦБ, повышение ключевой ставки может продолжиться.

«В соответствии с новым среднесрочным прогнозом средняя ключевая ставка с 29 июля до конца года будет находиться в диапазоне 18,0−19,4%. По нашим оценкам, это означает, что ключевая ставка до конца года в лучшем случае останется на текущем уровне, в наиболее жестком сценарии может быть повышена до 20% уже со следующего заседания 13 сентября — в этом случае ставка вернется к рекорду последних 20 лет», — прогнозирует экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».