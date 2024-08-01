Аналитик спрогнозировала, что будет с инфляцией в августе

Отклонение текущей инфляции от целевой траектории во 2кв24 усилилось: по оценке ЦБ, потребительские цены в апреле-июне росли в среднем темпом 8,6% SAAR, что значительно выше 5,8% SAAR в 1кв24 и близко к 8,7% SAAR в 4кв23. На высокие значения текущей инфляции мая-июня заметное влияние оказали товары и услуги с волатильной ценовой динамикой (туризм, пассажирский транспорт, плодоовощная продукция, бензин), а также рост цен на стройматериалы на фоне бума ипотечного кредитования (обычно за приобретением квартиры следует ремонт). У бизнеса растут издержки на транспорт, рабочую силу на фоне острого кадрового дефицита, обращает внимание Ольга Беленькая.