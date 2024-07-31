Зеленский разрешил заморозить выплаты по внешнему долгу до 1 октября

В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре. «У нас есть проблема как раз с коммерческим долгом, который составляет ни много ни мало $20 млрд. Дефолт по сути у нас уже есть — он по факту есть», — сказала она.