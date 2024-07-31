За нас не занимать: банки обяжут тормозить выдачу подозрительных кредитов

Она сообщила, что регулятор подготовил предложения, чтобы защитить людей. Так, предполагается ввести приостановку выдачи кредита на два дня, как это сейчас уже происходит с переводами, если сумма достаточно крупная. Например, от 200 тыс. рублей, уточнила глава ЦБ. И по более скромным заимствованиям, сказала Эльвира Набиуллина, также «нужен зазор» до перечисления денег, хотя бы в несколько часов. По ее словам, всё это обсуждается с банками и экспертами, но делать это нужно. В таких ситуациях каждый час в прямом смысле на счету.