Так себе стоимость: ФАС назвала основных нарушителей закона о рекламе среди банков

Федеральная антимонопольная служба назвала «Известиям» банки, которые чаще других нарушают закон о рекламе. Это Альфа-банк (ему назначено 66 штрафов), «Открытие» (20 штрафов) и Почта Банк (12 штрафов). Как правило, финансовые организации некорректно указывают полную стоимость кредитов и доходность по вкладам, а также — параметры программы лояльности. Впрочем, сумма взыскания даже после того, как этой весной ее удвоили, несопоставима с теми доходами, которые игроки могут получить благодаря привлечению клиентов, считают эксперты. Чем такая стратегия может обернуться для банков и заемщиков — в материале «Известий».