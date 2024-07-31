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Россиянам объяснили, откуда берутся «грязные» юани

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Термин «грязные» юани, который сейчас активно используют СМИ, на самом деле никак не связан с Россией и антироссийскими санкциями, рассказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Источник: © РИА Новости

«Понятие “грязные юани” существует в Китае давно и не связано с экономическими мерами против Москвы, как это преподносят многие источники», — разъяснил он.

По его словам, так китайцы называют юани, замешанные в сомнительных операциях. Они могут быть получены в результате обмана, хищения с кошельков, взяток, преднамеренного банкротства или неуплаты налогов. Народный банк Китая отслеживает транзакции на всем протяжении цепочки. Если хотя бы на одном этапе отмечались злоупотребления, деньги становятся «грязными».

В этом случае с заморозкой либо изъятием части суммы может столкнуться конечный покупатель, никак не замешанный в мошеннических или недобросовестных операциях. Речь может идти даже об оплате в криптовалюте, разрешенной в других странах, но запрещенной в Китае, заключил Бадалов.