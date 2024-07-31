Россиянам объяснили, откуда берутся «грязные» юани

«Понятие “грязные юани” существует в Китае давно и не связано с экономическими мерами против Москвы, как это преподносят многие источники», — разъяснил он.
По его словам, так китайцы называют юани, замешанные в сомнительных операциях. Они могут быть получены в результате обмана, хищения с кошельков, взяток, преднамеренного банкротства или неуплаты налогов. Народный банк Китая отслеживает транзакции на всем протяжении цепочки. Если хотя бы на одном этапе отмечались злоупотребления, деньги становятся «грязными».
В этом случае с заморозкой либо изъятием части суммы может столкнуться конечный покупатель, никак не замешанный в мошеннических или недобросовестных операциях. Речь может идти даже об оплате в криптовалюте, разрешенной в других странах, но запрещенной в Китае, заключил Бадалов.