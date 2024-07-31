Эксперт рассказал об эффекте от регулирования майнинга и расчетов в криптовалюте

«Регулирование — наиболее эффективный способ для стимулирования развития отечественной отрасли майнинга, а также сокращения доли “серого” майнинга, о котором говорилось не раз. Введение майнинга в правовое поле даст России импульс для того, чтобы превзойти США на мировом рынке промышленного майнинга», — подчеркнул он.
По его словам, в результате таких нововведений возрастет объем инвестиций в основной капитал, появятся новые рабочие места, для бюджета будут новые поступления от налогов, станет доступна финансовая ликвидность для ВЭД, значительно возрастет привлекательность отрасли для инвесторов, а также российских и зарубежных институциональных заказчиков. Кроме того, цифровизация экономики страны выйдет на качественно новый уровень, считает Огиенко.
«Ведущие участники рынка промышленного майнинга России в содействии с органами власти продолжат развивать взвешенную регуляторную среду, усиливая экономический и технологический потенциалы России», — отметил эксперт.
В BitRiver также добавили, что разработка выверенного и сбалансированного регулирования — это кропотливая работа, в которой участвует большое количество представителей профильных органов государственной власти, иных регуляторов, экспертов, участников отрасли, поэтому принятие закона именно сейчас — закономерный результат проделанной работы. В компании подчеркнули, что регулирование несет позитивные стимулы для бизнеса, будет способствовать снижению перекосов в энергосистеме, создаст задел для развития цифровых инноваций в стране.
Ранее в этот день Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о легализации майнинга криптовалют. Кроме того, разрешено проводить трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов.