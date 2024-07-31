Эксперт рассказал об эффекте от регулирования майнинга и расчетов в криптовалюте

В BitRiver также добавили, что разработка выверенного и сбалансированного регулирования — это кропотливая работа, в которой участвует большое количество представителей профильных органов государственной власти, иных регуляторов, экспертов, участников отрасли, поэтому принятие закона именно сейчас — закономерный результат проделанной работы. В компании подчеркнули, что регулирование несет позитивные стимулы для бизнеса, будет способствовать снижению перекосов в энергосистеме, создаст задел для развития цифровых инноваций в стране.