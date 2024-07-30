В X5 Group прокомментировали сообщения о пустых полках в «Пятерочках»

Ранее во вторник Telegram-канал Mash написал, что вода и некоторые продукты исчезли из «Пятерочек» в ряде городов Золотого кольца России. В качестве причины указывалась нехватка рабочих в распределительном центре, откуда отгружались товары.
«В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину. Для решения таких локальных проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России, где не наблюдается проблем с комплектацией штата», — пояснили РИА Новости в X5 Group.
Там также отметили, что сейчас ритейлер «максимально оперативно обеспечивает магазины всеми необходимыми товарами». Кроме того, в Х5 ожидаются «улучшения ситуации в ближайшее время».