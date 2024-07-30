В X5 Group прокомментировали сообщения о пустых полках в «Пятерочках»

«В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину. Для решения таких локальных проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России, где не наблюдается проблем с комплектацией штата», — пояснили РИА Новости в X5 Group.