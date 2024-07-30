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В X5 Group прокомментировали сообщения о пустых полках в «Пятерочках»

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», столкнулась с нехваткой кадров на распределительном центре в Ярославской области, уже привлекает дополнительные ресурсы из соседних регионов и ожидает улучшения ситуации с поставками в ближайшее время, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ритейлера сообщения о пустых полках в «Пятерочках» городов Золотого кольца.

Источник: © РИА Новости

Ранее во вторник Telegram-канал Mash написал, что вода и некоторые продукты исчезли из «Пятерочек» в ряде городов Золотого кольца России. В качестве причины указывалась нехватка рабочих в распределительном центре, откуда отгружались товары.

«В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину. Для решения таких локальных проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России, где не наблюдается проблем с комплектацией штата», — пояснили РИА Новости в X5 Group.

Там также отметили, что сейчас ритейлер «максимально оперативно обеспечивает магазины всеми необходимыми товарами». Кроме того, в Х5 ожидаются «улучшения ситуации в ближайшее время».