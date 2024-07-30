В Москве располагается более половины крупнейших компаний России

В Московской области уже существенно меньше крупного бизнеса — 9, а в Санкт-Петербурге — лишь 5 организаций. Выручка компаний из Подмосковья в прошлом году составила 3,7 триллиона рублей, а из Северной столицы — 9,9 триллиона рублей. На эти три региона приходится две трети крупнейшего российского бизнеса и 74% заработанной выручки.