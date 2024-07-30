В Москве располагается более половины крупнейших компаний России

Агентство составило рейтинг ста крупнейших российских компаний по выручке за 2023 год на основе данных сервиса «БИР-Аналитик» и отчетностей компаний по российским стандартам.
Так, в Москве зарегистрированы 53 крупнейшие компании, которые за 2023 год получили выручку на сумму 47,9 триллиона рублей, что составляет 58% от общего показателя топ-100 компаний.
В Московской области уже существенно меньше крупного бизнеса — 9, а в Санкт-Петербурге — лишь 5 организаций. Выручка компаний из Подмосковья в прошлом году составила 3,7 триллиона рублей, а из Северной столицы — 9,9 триллиона рублей. На эти три региона приходится две трети крупнейшего российского бизнеса и 74% заработанной выручки.
Четвертым регионом с наибольшим количеством крупнейших компаний стал Краснодарский край, а их выручка составила 3,6 триллиона рублей. Пятое место между собой делят Калининградская область и Приморский край, где расположены «русские офшоры», — у обоих регионов по три крупнейшие компании. При этом калининградские компании получили 2,5 триллиона рублей выручки, а приморские — только 1,6 триллиона.
По две компании в Башкирии, Кемеровской области, Татарстане и Ямало-Ненецком автономном округе. Еще по одной компании, входящей в список 100 крупнейших по выручке, находится в Ханты-Мансийском АО, Якутии, Красноярском и Пермском краях, а также в Тюменской, Липецкой, Вологодской, Челябинской, Сахалинской, Костромской, Белгородской, Ростовской, Свердловской, Новосибирской и Томской областях.
В отраслевом разрезе больше всего крупнейшего бизнеса в нефтегазовой (17) и финансовой (13) отраслях. Еще 12 компаний занимаются металлической и горной промышленностью, а по 9 — инвестициями и розничной торговлей.
При этом самая большая выручка у нефтегазовой отрасли — почти 27 триллионов рублей. Затем идут финансовые компании (13,2 триллиона рублей). Третье место занимают розничные компании с 8 триллионами рублей. В топ-5 также входят металлурги с 7,1 триллиона рублей и компании, занимающиеся инвестициями — с 6,7 триллиона рублей.