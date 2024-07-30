Спрос на «дальневосточный гектар» вырос на треть

Всего для предоставления в безвозмездное пользование участникам программы доступно порядка 169,2 млн га земель на территории данных субъектов. С момента запуска программы свыше 139 тыс человек получили участки здесь либо в собственность, либо в долгосрочную аренду. Чаще всего люди берут их для строительства домов (52% на Дальнем востоке и 75% в Арктике). Кроме того, эти земли используются в сельскохозяйственных (29% и 9%), предпринимательских (11% и 5%), а также рекреационных (по 7% в каждом) целях. В основном участниками программы выступают мужчины (их доля составляет 52%) в среднем возрасте 40 лет. Кроме того, 75% интересантов являются жителями Дальнего востока.