Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог

Но может быть и такая ситуация: например, человек положил деньги на вклад еще в прошлом году, когда ставка была значительно ниже, — под 8%, привел пример управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. При этом, предположим, что капитализация у него раз в год — то есть в 2024-м вкладчик получит доходы только один раз и по прошлогодней ставке. В итоге, даже если на депозите лежало 2,25 млн рублей, заработанная сумма не превысит необлагаемую базу (180 тыс.) и делать отчисления в бюджет не придется.