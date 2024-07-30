Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) обозначила, в каком формате будет сохраняться бизнес ее дочернего Райффайзенбанка в России. Как следует из презентации RBI, посвященной раскрытию отчетности по МСФО по итогам полугодия, Райффайзенбанк сфокусируется на размещении ликвидности на рублевые депозиты в Банке России. Для банка установлены строгие лимиты на валютообменные операции с ликвидностью, имеющийся портфель кредитов амортизируется по мере истечения договоров «за редкими исключениями».
Выдача новых кредитов и проведение платежей возможны только для «предварительно одобренного» списка клиентов Райффайзенбанка — крупных компаний, активно работающих на международном рынке. Но даже для них банк должен проводить «индивидуальную комплаенс-проверку». Кроме того, с 2023 года российский Райффайзенбанк не проводит транзакции, связанные с оплатой электроники, нефти и нефтепродуктов, древесины и автомобильных компонентов, подчеркивается в материалах RBI.
В презентации также отмечается, что для российской «дочки» установлены строгие ограничения на привлечение депозитов от клиентов. Новые срочные вклады банк больше не открывает, ставки по всем текущим счетам равны нулю, применяются дополнительные высокие комиссии. Другие российские банки могут размещать средства в Райффайзенбанке на депозиты только по запросу от их материнских структур на Западе. Таким образом, на межбанковском рынке российская «дочка» RBI может работать только с дочерними банками других европейских банков. Таких на внутреннем рынке немного, самые крупные из них — «Юникредит» (подконтролен итальянской UniCredit) и ОТП Банк, принадлежащий венгерскому OTP Bank.
Raiffeisenbank International не наращивает капитал «дочки» в России, но ее собственные средства увеличиваются органически, за счет накопления прибыли, которую нельзя распределить в виде дивидендов. После начала российской военной операции на Украине и западных санкций Россия ввела ответные меры — для нерезидентов из недружественных стран действуют ограничения на вывод капитала из страны.
Весной 2022 года RBI объявила, что свернет бизнес в России. Группа допускала продажу актива или его вывод из состава RBI (spin-off). Ни один из сценариев пока не реализован, топ-менеджеры Raiffeisen заявляли, что не могут продвинуться с продажей «дочки», поскольку сделка требует разрешения от российских властей. Этот же тезис упоминается в отчетности RBI по итогам полугодия. Весной этого года группа получила предписание от Европейского центрального банка ускорить уход из России. Радикальное сокращение бизнеса начнется с третьего квартала, заявлял глава группы Йоханн Штробль.
Как следует из отчетности, во втором квартале российский Райффайзенбанк улучшил ключевые бизнес-показатели:
Чистая прибыль кредитной организации за апрель—июнь составила €379 млн, оказавшись на 16,2% выше финансового результата первого квартала. По итогам полугодия «дочка» заработала €705 млн, чистая прибыль год к году увеличилась на 2,8%. Это по-прежнему составляет почти половину финансового результата всей группы RBI.
Чистые процентные доходы Раййфайзенбанка выросли на 2,5% по сравнению с первым кварталом до €377 млн. За полугодие доходы по этой статье составили €745 млн, что на 6,8% выше результата за аналогичный период 2023 года.
Чистые комиссионные доходы банка за апрель—июнь оцениваются в €220 млн. Это на 2,5% выше результата первого квартала. Однако за полугодие объем комиссионных достиг €428 млн против €760 млн годом ранее.
Существенный спад во втором квартале затронул только доходы от трейдиноговых и валютообменных операций: по этой статье они составили всего €2 млн — в 10 раз меньше, чем за январь—март. За шесть месяцев чистые доходы Райффайзенбанка от трейдинга составили €22 млн, что на 75,5% ниже результата за аналогичный период 2023-го.
Во втором квартале не наблюдалось ни сокращение кредитного портфеля, ни сжатие депозитной базы российской «дочки». Объем ссуд на балансе увеличился на 0,9% по сравнению с первым кварталом, до €5,85 млрд, объем привлеченных депозитов — на 1,1%, до €14,55 млрд. Но если оценивать итоги полугодия относительно уровней прошлого года, то спад будет существенным — портфель кредитов и депозитов год к году уменьшился на 17,5%. Но число клиентов российской «дочки» стабильно — 3,3 млн.