Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

В презентации также отмечается, что для российской «дочки» установлены строгие ограничения на привлечение депозитов от клиентов. Новые срочные вклады банк больше не открывает, ставки по всем текущим счетам равны нулю, применяются дополнительные высокие комиссии. Другие российские банки могут размещать средства в Райффайзенбанке на депозиты только по запросу от их материнских структур на Западе. Таким образом, на межбанковском рынке российская «дочка» RBI может работать только с дочерними банками других европейских банков. Таких на внутреннем рынке немного, самые крупные из них — «Юникредит» (подконтролен итальянской UniCredit) и ОТП Банк, принадлежащий венгерскому OTP Bank.