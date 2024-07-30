Приоритет для топлива на железных дорогах предложили продлить до зимы

Нефтяники добивались повышения приоритета нефтепродуктов с начала 2023 года, когда крупнейшие НПЗ стали отмечать участившиеся отказы РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восток. Летом того же года Минэнерго предложило повысить класс приоритетности вывоза всех нефтегрузов в экспортном и внутреннем сообщении до четвертой очереди. В конце августа глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту Владимиру Путину по вопросу сокращения поставок нефтеналивных грузов по железной дороге в восточном направлении. Он также предложил поручить правительству проработать новую методологию доступа к железнодорожной лимитирующей инфраструктуре, которая должна быть основана на принципе максимизации доходов бюджетной системы, исключении приоритета угольных предприятий по отношению к отраслям с высокой добавленной стоимостью, приоритете всех грузов, вырабатываемых на предприятиях непрерывного цикла, в том числе занимающихся производством нефтеналива, нефтехимии, нефтяного кокса, серы, СУГ и т. д.