Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний «по списанию долгов»

По ее словам, так называемые «раздолгители» представляют из себя обыкновенных мошенников, которые на деле не помогают со списанием долгов, но «тянут с граждан деньги» за информацию о существующих бесплатных механизмах о снижении долговой нагрузки.
«Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно. И здесь мы, как законодатели, запаздываем. Прошу с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения», — сказала Матвиенко.
За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015-го по март 2024 года, несостоятельными стали уже более миллиона, а именно 1,19 млн россиян. В ЦБ еще прошлой весной подсчитали, что медианная сумма долгов россиян составляет 140 тыс. руб., а по финансовым активам — только 15,7 тыс. руб.
В 2023 году 26% от объема долгов россиян перед банками, которые были выставлены на продажу коллекторам, считались «бесперспективными к взысканию», сообщала Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Всего за прошлый год российские банки предложили коллекторам проблемные кредиты на 258 млрд руб., что на 4% уступает показателям 2022 года. Таким образом, объем «бесперспективной» задолженности взыскатели оценили в 67,1 млрд руб.
Вместе с этим число процедур внесудебного банкротства граждан в начале 2024 года резко выросло — до 12,7 тыс. (год назад, в первом квартале 2023 года, их было 2,5 тыс.), писал РБК. Рост связан с расширением критериев допуска — пенсионерам и получателям пособия на детей разрешили начинать личное банкротство через год после начала принудительного взыскания долга с них. Причем это можно теперь сделать, даже если исполнительное производство не прекращено. Ранее такое можно было сделать только после его окончания.