Сакраменто
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний «по списанию долгов»

В России необходимо на законодательном уровне ограничить рекламу компаний «по списанию долгов», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета по развитию финансового рынка. Матвиенко полагает, что компании «по списанию долгов» занимаются мошенничеством, поскольку «тянут с граждан деньги» за информацию о существующих бесплатных механизмах о снижении долговой нагрузки.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, так называемые «раздолгители» представляют из себя обыкновенных мошенников, которые на деле не помогают со списанием долгов, но «тянут с граждан деньги» за информацию о существующих бесплатных механизмах о снижении долговой нагрузки.

«Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно. И здесь мы, как законодатели, запаздываем. Прошу с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения», — сказала Матвиенко.

За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015-го по март 2024 года, несостоятельными стали уже более миллиона, а именно 1,19 млн россиян. В ЦБ еще прошлой весной подсчитали, что медианная сумма долгов россиян составляет 140 тыс. руб., а по финансовым активам — только 15,7 тыс. руб.

В 2023 году 26% от объема долгов россиян перед банками, которые были выставлены на продажу коллекторам, считались «бесперспективными к взысканию», сообщала Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Всего за прошлый год российские банки предложили коллекторам проблемные кредиты на 258 млрд руб., что на 4% уступает показателям 2022 года. Таким образом, объем «бесперспективной» задолженности взыскатели оценили в 67,1 млрд руб.

Вместе с этим число процедур внесудебного банкротства граждан в начале 2024 года резко выросло — до 12,7 тыс. (год назад, в первом квартале 2023 года, их было 2,5 тыс.), писал РБК. Рост связан с расширением критериев допуска — пенсионерам и получателям пособия на детей разрешили начинать личное банкротство через год после начала принудительного взыскания долга с них. Причем это можно теперь сделать, даже если исполнительное производство не прекращено. Ранее такое можно было сделать только после его окончания.