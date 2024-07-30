Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний «по списанию долгов»

Вместе с этим число процедур внесудебного банкротства граждан в начале 2024 года резко выросло — до 12,7 тыс. (год назад, в первом квартале 2023 года, их было 2,5 тыс.), писал РБК. Рост связан с расширением критериев допуска — пенсионерам и получателям пособия на детей разрешили начинать личное банкротство через год после начала принудительного взыскания долга с них. Причем это можно теперь сделать, даже если исполнительное производство не прекращено. Ранее такое можно было сделать только после его окончания.