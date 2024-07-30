Лукашенко обсудил с главой «Роснефти» перспективы сотрудничества

МИНСК, 30 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным о перспективах сотрудничества с Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.