Лукашенко обсудил с главой «Роснефти» перспективы сотрудничества

МИНСК, 30 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным о перспективах сотрудничества с Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.
«Сегодня утром первому (Лукашенко — ред.) позвонил Игорь Сечин — глава компании “Роснефть”. Главная тема разговора — перспективы сотрудничества Беларуси с этой российской компанией», — говорится в сообщении.
Накануне Лукашенко сообщил, что сегодня-завтра направит президенту РФ Владимиру Путину письмо с изложением сути вопросов по нефтеформуле и предоплате за нефть.