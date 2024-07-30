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Лукашенко обсудил с главой «Роснефти» перспективы сотрудничества

Лукашенко обсудил с Сечиным перспективы сотрудничества Белоруссии с «Роснефтью».

Источник: Reuters

МИНСК, 30 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным о перспективах сотрудничества с Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

«Сегодня утром первому (Лукашенко — ред.) позвонил Игорь Сечин — глава компании “Роснефть”. Главная тема разговора — перспективы сотрудничества Беларуси с этой российской компанией», — говорится в сообщении.

Накануне Лукашенко сообщил, что сегодня-завтра направит президенту РФ Владимиру Путину письмо с изложением сути вопросов по нефтеформуле и предоплате за нефть.