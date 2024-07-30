Ключевые проблемы: как изменение базовой ставки отразится на авторынке

Центробанк в очередной раз повысил ключевую ставку. Это приведет к росту ставок по автокредитам и, как следствие, к сокращению объемов продаж автомобилей, прогнозируют эксперты. Впрочем, на рынке пока действуют другие внешние факторы, которые могут способствовать временному росту продаж в ближайшие пару месяцев, отмечают специалисты отрасли. Подробности — в материале «Известий».
Ставка сделана
По итогам заседания совета директоров Банк России в прошлую пятницу увеличил ключевую ставку на 200 б.п. — с 16 до 18% годовых. Причиной такого решения стало ускорение инфляции, которая складывается существенно выше апрельского прогноза, пояснили в регуляторе.
«Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — говорится в сообщении Центробанка.
В ЦБ РФ ожидают, что на нынешнем уровне ключевая ставка сохранится до конца года. Однако не исключают, что она будет еще повышена.
«Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени, того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
Кредит как инструмент продаж
Вслед за повышением ключевой ставки банки изменили условия выдачи ссуд на покупку автомобиля. Как выяснили «Известия», в ряде финансовых организаций ставка по ним сейчас достигает 30 и даже 40% годовых. При этом именно кредиты являются сейчас одним из основных инструментов продаж новых автомобилей, отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
— Доля выданных кредитов на новые автомобили растет почти постоянно начиная с весны 2023 года и уже достигла 80%, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом, по данным бюро, уже в прошлом месяце число выданных автокредитов сократилось по сравнению с маем на 4,1%. По итогам июля этот показатель будет еще ниже, считают эксперты.
Как ранее сообщали «Известия», 1 июля вступили в силу более жесткие требования к заемщикам, для автокредитов были введены надбавки к коэффициентам риска в зависимости от предельной долговой нагрузки. Это привело к тому, что одобренных заявок на получение кредита стало меньше, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.
— Грубо говоря, если прежде автокредит одобряли двум из трех претендентов, то теперь положительный ответ получает только один заемщик, — отметил он.
Высокая ключевая ставка и ужесточение требований к заемщикам усложнят работу с кредитными сделками, считает заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей (официальные франшизы) Ренат Тюктеев. При этом доля китайских марок в кредитных продажах достигает 80%, отмечает он.
— При таком сценарии рынку будет сложнее расти и реализовывать накопленный потенциал. Высокая ключевая ставка и возможный рост ставок утильсбора подтолкнут цены на новые автомобили вверх. Основной период роста — осень этого года, в среднем машины станут дороже на 200 тыс. рублей. В августе можно ожидать снижения продаж на 2−3%, — заявил «Известиям» Ренат Тюктеев.
У некоторых марок доля продаж автомобилей в кредит может доходить до 80%. Во многом на это влияют субсидированные ставки от представительств брендов, отмечают в компании «БорисХоф».
— Часть производителей еще не изменили условия по кредиту, поэтому некоторые клиенты успеют воспользоваться условиями и купят автомобиль прямо сейчас на более выгодных условиях относительно рынка, даже если и планировали это сделать позже. Поэтому сейчас еще возможен всплеск продаж, но в долгосрочной перспективе повышение ставки приведет к снижению покупательской способности, — поделились с «Известиями» прогнозом в пресс-службе дилера.
В ожидании «утиля»
Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что дорогие кредиты могут отвратить потенциальных покупателей от приобретения нового автомобиля. Однако этот эффект повышения ключевой ставки будет заметен ближе к середине осени, считают они. Сейчас он отчасти нивелируется ожиданиями покупателей перед возможным резким повышением с 1 октября размеров утилизационного сбора, полагают они.
— Очевидно, что повышение утильсбора взвинтит цены на машины. Поэтому в августе и сентябре с большой долей вероятности можно предположить рост продаж новых машин. Понимая, что и без того недешевые автомобили вскоре станут еще дороже, те, кто сомневался — брать машину или нет, — сейчас потянутся в автосалоны. И высокие ставки в 27, 30, 40% годовых не станут для них преградой. Тем более что сейчас средний срок автокредита уже превышает пять лет, в ряде случаев доходит и до восьми — это как бы «размазывает» высокую ставку: ежемесячный платеж с учетом большого срока кредита увеличивается не столь заметно, — отметил в беседе с «Известиями» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
При этом во второй половине осени высокая ключевая ставка, которая, согласно заявлению Центробанка, может быть еще поднята в середине сентября, и увеличение размеров утилизационного сбора могут привести к резкому падению объемов продаж автомобилей, прогнозирует он.
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто также считает, что негативный эффект от высокой ключевой ставки наложится на подорожание автомобилей из-за повышения утильсбора. Вместе эти факторы обрушат авторынок, полагает он.
— Сейчас может возникнуть эффект «купить машину сегодня на последние деньги, несмотря на дорогой кредит, потому что завтра к машине будет уже не подступиться». Это вполне может дать кратковременный рост продаж, однако затем произойдет серьезное падение, — уверен эксперт.
Всплеск продаж перед введением повышенных ставок утилизационного сбора происходит регулярно. То же самое будет происходить и сейчас, считают в «БорисХоф».
— Для клиентов новость о повышении утильсбора является стимулом купить автомобиль здесь и сейчас. В долгосрочной перспективе клиенты будут всё чаще делать выбор в пользу автомобилей с локальной сборкой, — считают в пресс-службе компании.