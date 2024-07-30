Ключевые проблемы: как изменение базовой ставки отразится на авторынке

— Очевидно, что повышение утильсбора взвинтит цены на машины. Поэтому в августе и сентябре с большой долей вероятности можно предположить рост продаж новых машин. Понимая, что и без того недешевые автомобили вскоре станут еще дороже, те, кто сомневался — брать машину или нет, — сейчас потянутся в автосалоны. И высокие ставки в 27, 30, 40% годовых не станут для них преградой. Тем более что сейчас средний срок автокредита уже превышает пять лет, в ряде случаев доходит и до восьми — это как бы «размазывает» высокую ставку: ежемесячный платеж с учетом большого срока кредита увеличивается не столь заметно, — отметил в беседе с «Известиями» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.